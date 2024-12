Ex-Corinthians, Paulinho é anunciado como coordenador técnico do Mirassol

O ex-volante Paulinho, ídolo do Corinthians, atuará do lado de fora dos gramados na próxima temporada. Nesta terça-feira, o ex-jogador foi anunciado como novo coordenador técnico do Mirassol, que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"PAULINHO É DO LEÃO! O novo coordenador técnico do Mirassol foi oficialmente apresentado no CT", escreveu o clube no Mirassol.

Paulinho se aposentou dos gramados em setembro deste ano após não renovar contrato com o Corinthians. O volante, agora, fará parte do departamento de futebol do Mirassol e será peça importante para a temporada de 2025.

Em coletiva de apresentação realizada no CT do Mirassol, o novo dirigente avaliou que o clube têm uma grande estrutura a oferecer para os atletas.

"Acho que todo atleta de futebol tem aqui tudo que é necessário. Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar em alguns clubes fora do Brasil, mas hoje não falta nada no Mirassol, não falta absolutamente nada. Então o atleta chegar aqui e fazer o trabalho dele muito bem feito, tem toda uma equipe, toda uma estrutura para que ele possa desenvolver melhor o futebol dele. Nessa parte eu também vou analisar. Já vim analisando umas semanas, como foi colocado, mas de verdade, é uma estrutura que não falta nada. Óbvio, se tiver alguma parte que precisa ser melhorada, ajustada, isso é normal, todas as instituições passam por isso. Mas o Mirassol, hoje, tem absolutamente tudo que o atleta de futebol necessite", disse Paulinho.

Também durante a entrevista, o coordenador técnico revelou que o Mirassol consultou o treinador Fábio Carille, ex-Santos e Corinthians, mas afirmou que o clube ainda está na busca por um novo comandante desde a saída de Mozart.

"A gente teve algumas conversas com alguns treinadores sim, o Carille foi um deles. Conversamos, explicamos como que é o Mirassol, o projeto, o processo que existe aqui dentro. O Carille foi um deles sim, mas ainda tem conversas com outros treinadores. E vocês sabem como é o futebol de especulações", disse o ex-jogador.

"Algumas coisas são, outras não, mas isso nós estamos preparando e também estamos em busca, porque é difícil você já ter uma contratação logo que acaba uma competição onde acontece um acesso. Tem que ter muita calma para decidir. Existiu a conversa com o Carille, mas com outros também", completou.

Como jogador, Paulinho defendeu clubes como Corinthians, Barcelona, Guangzhou FC e Tottenham. Além disso, serviu a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo (2014 e 2028) e, ainda com a Amarelinha, foi campeão da Copa das Confederações (2013). Já no Timão, conquistou o Campeonato Brasileiro (2011), a inédita Libertadores (2012), o Mundial de Clubes (2012), e o Campeonato Paulista (2013).