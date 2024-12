Dortmund x Borussia: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Champions

Do UOL, em São Paulo

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília) desta quarta (11), no Signal Iduna Park, pela sexta rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões.

A partida será transmitida ao vivo por TNT e pelo streaming Max. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

Ambos os times possuem a mesma campanha até o momento, empatados na tabela com 12 pontos. Foram quatro vitórias e uma derrota para cada um, com o Barça levando ligeira vantagem no saldo de gols (13 a 10).

O Barcelona vem oscilando nos últimos jogos, mas venceu os últimos quatro compromissos pela Champions. A única derrota da equipe até aqui no torneio foi para o Monaco, por 2 a 1, fora de casa.

O Dortmund, por sua vez, possui uma sequência de quatro jogos de invencibilidade. Na Liga dos Campeões, a equipe alemã só perdeu para o Real Madrid.

Os dois clubes se enfrentaram quatro vezes em jogos oficiais, e o Borussia nunca venceu o Barça. Foram duas vitórias do time catalão, a última em 2019, e dois empates. Neste confronto, o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, se reencontrará novamente contra o ex-clube.

Dortmund x Barcelona -- 6ª rodada da Champions

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Data e horário: 11 de dezembro de 2024, às 17h

Transmissão: TNT e Max