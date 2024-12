Willian Lima fica à frente do campeão olímpico Hifumi Abe e fecha temporada 2024 como número um do mundo

Nesta terça-feira, após o Grand Slam de Tóqui, a Federação Internacional de Judô divulgou a lista dos melhores judocas do mundo. O brasileiro Willian Lima, vice-campeão olímpico em Paris 2024, aparece em primeiro entre os atletas do peso meio-leve (66kg), superando o campeão olímpico Hifumi Abe, do Japão

Deste modo, o Brasil quebrou um jejum de sete anos sem ter um atleta na ponta da lista entre os homens. A última vez foi em 2017, quando David Moura ocupou o cargo no peso pesado. Naquele ano, Érica Miranda foi quem liderou no meio-leve feminino. Já a última atleta a conquistar o feito foi Mayra Aguiar, em 2022, no meio-pesado (78kg).

Willian Lima iniciou a temporada com um sétimo lugar no Grand Slam de Paris e a quinta posição no Grand Slam de Baku, ambas as competições realizadas no mês de fevereiro. Desde então, o brasileiro embalou ótimos resultados, como a prata e o bronze em Paris. Vale destacar que foi a primeira participação olímpica na carreira de Willian.

A classificação do brasileiro para a final olímpica fez quebrar o grande tabu de 24 anos do judô brasileiro masculino. Os últimos a realizarem este feito foram Tiago Camilo e Carlos Honorato, em Sydney 2000, ambos medalhistas de prata.

Além de Willian, a campeã olímpica Beatriz Souza também representou muito bem o Brasil. A atleta terminou o ano como a segunda melhor judoca do mundo, atrás somente da francesa Romane Dicko.

Já Larissa Pimenta, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, encerrou 2024 como a quinta colocada no ranking mundial do meio-leve feminino (52kg). Da mesma forma, Rafaela Silva (57kg) e Rafael Macedo (90kg), que também disputaram medalhas de bronze em Paris, terminaram o ano na quinta posição.

Outros destaques foram Guilherme Schimidt (81kg), que ficou em 10º lugar, Daniel Cargnin (73kg), em 12º, Leonardo Gonçalves (100kg), em 14º, Michel Augusto (60kg) e Rafael Silva "Baby" (+100kg), em 17º, e Natasha Ferreira (48kg), que encerrou em 19º.

Ketleyn Quadros (63kg) ficou em 21º, enquanto Luana Carvalho (70kg) e Mayra Aguiar (78kg), que competiu apenas em Paris neste ano, ocuparam a 27ª posição.

Veja os brasileiros que lideraram o Ranking Mundial IJF ao final da temporada:

Sarah Menezes (48kg) - 2012 e 2013

Mayra Aguiar (78kg) - 2013 e 2022

Rafael Silva Baby (+100kg) - 2013 Érika Miranda (52kg) - 2017

David Moura (+100kg) - 2017

Willian Lima (66kg) - 2024