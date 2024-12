Palmeiras precisa desapegar do elenco em escala maior, diz Arnaldo

O Palmeiras precisa fazer a mais radical reformulação no elenco desde a chegada de Abel Ferreira, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça (10).

Agora, o plano talvez seja a mais radical reformulação no atual elenco do Palmeiras. O Palmeiras sempre era elogiado por conseguir, muito por conta do Abel, desapegar de jogadores fundamentais ao longo da história, como Felipe Melo, Deyverson, William Bigode.

Esse desapego tem que ser colocado numa escala maior -- três ou quatro jogadores titulares fundamentais nos últimos anos. Talvez isso tenha faltado nessa temporada, essa mexida maior.

Arnaldo Ribeiro

Na visão do colunista, a chegada do atacante uruguaio Facundo Torres, do Orlando City, é uma tentativa de o Palmeiras elevar o nível técnico do elenco, principalmente do ataque.

O Palmeiras já percebeu que, para acompanhar Botafogo e Flamengo, vai ter que ter um time melhor tecnicamente do que tem hoje. E o Facundo pode ser uma alternativa.

O Palmeiras, mais do que o Flamengo, mais do que o Botafogo, mais do que o Atlético-MG, foi o time que mais investiu em centroavante no futebol brasileiro nos últimos anos. Se deram certo ou não, é outra coisa.

Teve Borja, Deyverson, Flaco López, Merentiel -- foi uma penca de jogadores e agora seria mais um. Não é que o Palmeiras contrate menos que Flamengo e Botafogo, ele contrata em outro perfil, mas até agora ele não emplacou o camisa 9.

Arnaldo Ribeiro

O Palmeiras foi o time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, mas sofreu com a falta de pontaria dos atacantes ao longo da temporada.

A falta de eficiência foi um dos temas mais recorrentes nas entrevistas coletivas de Abel Ferreira, que deve promover mudanças na linha de frente do Verdão em 2025.

