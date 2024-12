Fifa anuncia datas da Copa do Mundo Feminina de 2027; confira detalhes

Nesta terça-feira, a Fifa revelou as datas iniciais da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. O jogo de abertura acontecerá no dia 24 de junho. Já a final tem data marcada para 25 de julho.

O anúncio foi feito durante a 30ª reunião do Conselho da Fifa, que foi comandada pelo presidente da entidade, Gianni Infantino. A reunião também teve a presença de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"A reunião foi muito proveitosa e já podemos anunciar aos torcedores as datas da Copa do Mundo de 2027, que será o melhor Mundial da história", afirmou Ednaldo.

Além das datas, a Fifa também definiu como será a classificação das seleções para o Mundial: 29 equipes sairão diretamente das competições continentais. Por ser o país sede, o Brasil já está garantido no torneio.

Confira a distribuição das vagas:

Europa (Uefa): 11 vagas Ásia (Afc): nove vagas África (Caf): quatro vagas Américas do Norte e Central (Concacaf): quatro vagas América do Sul (Conmebol): três vagas (incluindo o Brasil) Oceania (Ofc): uma vaga



As três vagas restantes serão decididas por meio de um playoff intercontinental de dez seleções, em duas fases, com a seguinte aplicação:

Duas vagas para a Ásia

Duas vagas para a África

Duas vags para a América do Sul

Duas vagas para a Concacaf

Uma vaga para a Uefa

A primeira fase do playoff ocorrerá de novembro a dezembro de 2026, com seis equipes classificadas com base no último Ranking Mundial Feminino da FIFA, antes do sorteio de playoff. As duas melhores seleções avançarão para a fase final e serão acompanhadas por duas equipes da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa.

Assim, as seis equipes serão sorteadas em três caminhos, com um confronto eliminatório único para determinar as últimas três seleções classificadas para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Para o sorteio, equipes da mesma confederação não poderão estar no mesmo pote.