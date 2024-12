Ex-Real opina sobre Vini: 'Tem que ser mais respeitoso se quer ser como Messi ou CR7'

Ex-jogador do Real Madrid, Khedira parece não ter ficado surpreso com Rodri vencendo a Bola de Ouro. O alemão rasgou elogios ao jogador do Manchester City e explicou o que Vinícius Júnior precisa fazer para melhorar seu futebol e vencer o prêmio.

"Fui meio-campista e adoro o futebol do Rodri. E se você ver agora como o City está sem o Rodrigo você percebe a importância dele. Na Eurocopa eu o vi quatro jogos no estádio e você percebe como ele cuida de tudo. Ele coloca todos os jogadores em campo e depois os faz jogar. É incrível", disse ao Marca.

"Depois tem o Vinicius, que também merece. Ele parece irritado muitas vezes. Cristiano era um pouco assim quando era jovem, mas mudou rapidamente. Se Vinicius quer ser como Messi, Zidane, Cristiano e Xavi, ele tem que ser um pouco mais respeitoso com os rivais e árbitros... Se Vini mudar um pouco e for mais gentil e líder em campo, ganhará três ou quatro Bolas de Ouro", completou.

Hoje com 37 anos de idade, Khedira se aposentou do futebol em 2021. Durante sua carreira, ele teve passagens por Stuttgart, Real Madrid, Juventus e Hertha Berlim. O volante também foi presença constante na seleção alemã e esteve no elenco campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

A passagem de Khedira pelo Real Madrid durou cinco anos, entre 2010 e 2015. No período, ele conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça da Europa, um Campeonato Espanhol, duas Copas da Espanha e uma Supertaça da Espanha. Foram nove gols marcados em 161 jogos oficiais.