Em clima de adeus, Dudu posta foto ao lado de conquistas pelo Palmeiras: "Um pouquinho da minha história"

O atacante Dudu está em clima de despedida do Palmeiras. Atleta e clube negociam a rescisão e o ídolo palmeirense deve ter nova casa em 2025. Nesta terça-feira, o camisa 7 do Verdão publicou uma foto ao lado de suas conquistas pelo clube ao longo de sua trajetória.

"Um pouquinho da minha história no Palmeiras", escreveu na legenda.

Ao todo, Dudu já conquistou 12 títulos com o Palmeiras: uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e logo em seu primeiro ano de clube foi um dos protagonistas do Verdão na conquista da Copa do Brasil sobre o Santos. Nos anos seguintes, seguiu sendo figura importante e conquistou diversos prêmios individuais.

O camisa 7 figura entre os ídolos do Palmeiras e soma marcas importantes, além dos títulos. Ele é o jogador do atual elenco com mais jogos (462), vitórias (267), o segundo com mais gols (88, atrás de Raphael Veiga, com 101) e assistências (102). Além disso, é o segundo maior artilheiro do clube no século XXI, atrás novamente de Veiga.

Dudu sofreu grave lesão no joelho em agosto de 2023, o que o deixou de fora dos compromissos do Verdão por cerca de dez meses. Ele voltou a ficar à disposição em junho deste ano e, ao todo, disputou 19 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência.

O ano de 2024 foi de turbulência entre Dudu e o Palmeiras. Pouco depois de se recuperar da lesão, o Cruzeiro anunciou que tinha um acordo para a contratação do jogador, mas a negociação não se concretizou. O jogador chegou a receber integrantes da Mancha Verde, que pediram explicações sobre a negociação, e após a repercussão, Dudu decidiu permanecer. Publicamente, a presidente Leila Pereira chegou a dizer que o ciclo do atleta no clube havia chegado ao fim.

Além do Cruzeiro, que seguiu com Dudu na mira, o Santos também mostrou-se interessado pelo jogador de 32 anos. Contudo, o time mineiro é o destino provável do camisa 7. No último domingo, Dudu viveu clima de despedida no Allianz Parque com seus companheiros e família.