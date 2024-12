Calleri comenta pré-temporada do São Paulo e convoca torcida para jogos contra Cruzeiro e Flamengo

A temporada de 2024 do São Paulo chegou ao fim, mas o elenco tricolor já está de olho em 2025. O atacante Jonathan Calleri comentou a pré-temporada que o Tricolor fará nos Estados Unidos e convocou a torcida para os amistosos contra Cruzeiro e Flamengo pela Florida Cup.

"Estamos muito ansiosos pela pré-temporada nos Estados Unidos. Tivemos uma temporada muito dura, então temos que treinar muito forte. Esperamos que seja uma grande temporada para todos", disse o argentino, em vídeo publicado pelo FC Series, perfil oficial da Florida Cup.

"Esperamos ver vocês nos amistosos contra Cruzeiro e Flamengo. Espero que venham nos apoiar", completou o camisa nove do Tricolor.

?? In Brazil, they sing... "TOCA NO CALLERI QUE É GOL!" ?? Don't miss @saopaulofc in Florida this January! ? Cruzeiro on January 15 at Inter&Co Stadium - Orlando, FL ? Flamengo on January 19 at Chase Stadium - Fort Lauderdale, FL ?? Buy your ticket at https://t.co/JI1OSRDe7x pic.twitter.com/BOWylE0eXv ? FC Series (@FC_series) December 10, 2024

Os compromissos do Tricolor na competição estão previstos para acontecer na segunda quinzena de janeiro. O duelo contra o Cruzeiro está marcado para o dia 15, em Orlando, enquanto o embate com o Flamengo acontecerá no dia 19, em Fort Lauderdale.

Esta será a terceira vez que o São Paulo jogará o torneio norte-americano. O Tricolor Paulista participou pela primeira vez em 2017, quando foi campeão em cima do Corinthians. O clube voltou a disputar a competição em 2019, edição na qual terminou em quarto.

Calleri busca afastar a temporada ruim em 2024. O atacante argentino não teve seu melhor desempenho com a camisa do Tricolor, marcando apenas 14 gols em 50 jogos no ano.