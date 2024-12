William sai em defesa de Diniz e faz balanço de temporada pelo Cruzeiro

Após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana e terminar o Campeonato Brasileiro sem a vaga na próxima edição da Libertadores, o técnico Fernando Diniz está com o cargo ameaçado no Cruzeiro. O lateral William revelou não saber sobre a permanência ou não do treinador, mas disse gostar do trabalho do comandante.

"Acabei escutando algumas coisas. Eu gosto muito do Diniz, aprendemos muito com ele nesse pouco tempo. Infelizmente os resultados não foram bons e o futebol brasileiro é muito de resultado. Não sei o que vai acontecer, mas torço que só o melhor aconteça para ele", disse o lateral do Cruzeiro, em entrevista à ESPN.

Posteriormente, William fez um balanço de sua temporada pela Raposa. Apesar de os resultados no fim do ano não terem sido positivos, o jogador se mostrou feliz com a regularidade com que atuou.

"Apesar de não termos conseguido nossos objetivos (Sul-Americana e classificação à Libertadores), particularmente fiquei muito feliz com o meu ano. Fui o atleta que mais jogou pelo Cruzeiro nesta temporada", disse William.

Com 52 pontos em 38 jogos, o Cruzeiro terminou o Brasileirão na nona colocação, com uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.