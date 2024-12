Vice do Santos se diz esperançoso por Gabigol e vê Neymar 'sonho para 2026'

Fernando Galotti Bonavides, vice-presidente do Santos, falou sobre os sonhos de trazer Gabigol e Neymar.

Gabigol

O Santos ainda busca contratar Gabriel após sair atrás do Cruzeiro. O atacante se despediu do Flamengo no último domingo (8) e tinha um acordo encaminhado com a Raposa antes do Peixe tentar atravessar.

Nós estamos esperançosos, sim. A disputa é muito grande, investimento é alto, mas quem sabe não consigamos concretizar o sonho de ter o Gabigol novamente no elenco do Santos?

Neymar

O vice do Santos entende que Neymar é um sonho para 2026, apesar do contrato com o Al-Hilal ir até junho. O Peixe tem o sinal verde do craque pelo retorno quando ele deixar o futebol saudita.