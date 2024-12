Fabinho Soldado projeta mercado da bola do Corinthians: "Se precisarmos, faremos contratações pontuais"

O diretor executivo Fabinho Soldado falou sobre o mercado da bola do Corinthians na janela de transferências de janeiro. O profissional reforçou o desejo de manter o elenco que engatou nove vitórias seguidas na reta final de Brasileirão e que, caso o clube busque reforços, serão chegadas pontuais.

"Formamos um elenco novo. Era natural que sairia complicado, que as coisas seriam difíceis. Não digo que entraremos em 2025 tranquilos, mas temos um elenco renovado e adaptado. Estamos trabalhando na estrutura para que o Corinthians consiga disputar todos os campeonatos. Se precisar ir ao mercado, existem jogadores que despertam interesse em jogar aqui. Valorizo muito quem veio antes, que compraram a ideia mesmo com o time na zona de rebaixamento. Se precisarmos, serão contratações pontuais", comentou Fabinho em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava nesta segunda-feira.

"Faremos o esforço necessário para manter o elenco, porque entendemos que com ele alcançaremos os nossos objetivos. Conversamos com o financeiro para entender o nosso orçamento e já sabemos algumas coisas. Nosso objetivo maior é permanecer com esse time. Existirão sempre sondagens, mas até agora não chegou nenhuma proposta ao Corinthians ou a algum jogador", reforçou.

Fabinho comentou que o Corinthians está trabalhando para estender vínculos de atletas como Ángel Romero, André Carrillo e Talles Magno. Quanto ao futuro de Yuri Alberto, o dirigente voltou a falar que quer a permanência do jogador, mas trata com naturalidade o interesse de outros clubes.

"O discurso que o presidente falou, não é uma questão só de alinhamento, é a realidade. Quando eu era atleta também tinha o sonho de jogar na Europa. Sonho que mostra a grandeza do jogador. Antes de qualquer saída é importante que o atleta ganhe títulos pelo Corinthians. Yuri Alberto também pensa assim. Faz parte do atleta receber sondagens. Até o momento ainda não houve nenhuma oferta oficial, mas tenho certeza que o Yuri, mesmo tendo sonho de jogar na Europa, ele também tem o sonho de fazer história no Corinthians", disse.

O Corinthians fechou o Campeonato Brasileiro na 7ª colocação, garantindo vaga na Copa Libertadores e, consequentemente, na Copa do Brasil de 2025.

Agora, os jogadores entrarão de férias e o time só volta a entrar em campo na semana do dia 15 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.