Dudu chora com família no gramado do Allianz e dá claro sinal de adeus

É uma questão de tempo para Palmeiras e Dudu oficializarem uma separação.

O que aconteceu

Dudu fez seus últimos minutos com a camisa do Palmeiras contra o Fluminense, no último domingo (8), no Allianz Parque. O jogador tem o interesse do Cruzeiro e do Santos para a próxima temporada, mas o atleta não quer jogar em um rival direto por tudo que construiu no Alviverde, e seu próximo clube tem tudo para ser a Raposa.

O jogador foi ao gramado do Allianz Parque com a esposa e os filhos após o jogo contra o Fluminense e se emocionou. O camisa 7 não deu pistas sobre o seu futuro, mas conversou com jornalistas com os olhos marejados e em tom de despedida.

Abel Ferreira despistou sobre o futuro de Dudu no clube e disse o assunto está sendo tratado com a diretoria — ambos os lados sabem que a saída é a melhor opção. "Para ser sincero, não sei [se ele fica]. Isso é um assunto que está entregue à diretoria, a ele e ao representante dele. Não tenho muito mais a dizer em relação a isso. Vamos ver, não sei."

O estafe de Dudu entende que o atacante teve suas oportunidades minadas no Palmeiras após voltar atrás do acerto com o Cruzeiro no meio da temporada. A presidente Leila Pereira pediu publicamente que o jogador cumprisse com sua palavra inicial e aceitasse a transferência, mas o jogador desistiu. Depois disso, a relação não foi mais a mesma.

Dudu não conseguiu ter impacto no Palmeiras em 2024. O jogador disputou 19 partidas, não marcou gols e não deu assistências.

Dudu colecionou vários recordes nos anos de Palmeiras

Dudu comemora gol pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores, contra o Atlético-MG Imagem: Staff Images / CONMEBOL

O camisa 7 é o jogador com mais títulos na história do clube, com 12 taças, empatado com Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Junqueira e Ademir da Guia.

No Allianz Parque, Dudu é o protagonista, sendo o jogador com mais jogos (206), vitórias (144) e assistências (50), além de ser o segundo com mais gols (40, atrás de Raphael Veiga, com 51).

O atacante integra o top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Verdão e o top 5 de atacantes com mais duelos e triunfos pela equipe.