Gabi Portilho fala em tom de despedida do Corinthians: 'Ciclos se encerram'

A atacante Gabi Portilho não deve ficar no Corinthians para 2025. Questionada sobre o tema nesta segunda-feira (9), a jogadora falou em tom de despedida e disse que nos próximos dias vai revelar seus passos seguintes na carreira.

"Daqui uns dias todos vão ficar sabendo meu futuro. Claro que ciclos se encerram, ciclos se abrem... Independentemente da minha decisão, eu sou corintiana desde sempre, meu coração é corintiano, eu amo a Fiel, a torcida, tudo que vivi aqui... Foram cincos anos de muitos títulos, crescimento, devo tudo ao Corinthians. O clube me proporcionou tudo isso e sou muito grata", disse Portilho à Gazeta Esportiva, durante a premiação do Troféu Mesa Redonda.

Em relação ao ano de 2024 do Corinthians, Gabi reconheceu que, apesar dos títulos conquistados, ela e as Brabas não tiveram o nível de rendimento de outros anos. O Timão fechou o ano com derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista da modalidade.

"Foi um ano muito vitorioso. Disputamos quatro finais, conseguimos três títulos, claro que falando individualmente não foi meu melhor ano no Corinthians, tive um desempenho bem melhor em outros anos, achei esse ano muito abaixo, tenho essa autocrítica. Tanto individualmente como coletivamente, sabemos que ficamos devendo apesar de ter sido um ano muito vitorioso. A gente tem essa consciência e sabemos que temos que melhorar. As outras equipes estão investindo, o campeonato é muito difícil. Apesar dos títulos, foi um ano de muito aprendizado e crescimento", complementou.

Neste ano, sob o comando de Lucas Piccinato, o Corinthians conquistou Supercopa, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Além de Portilho, outras jogadoras devem anunciar nos próximos dias que deixarão o clube. Por outro lado, a diretoria do Timão se movimenta para qualificar o elenco, seja por meio de renovações ou contratações.