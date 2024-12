Decisivo por Libertadores, Memphis assume papel de 'amuleto' no Corinthians

Desde que Memphis Depay virou titular no Corinthians, a equipe engrenou no Campeonato Brasileiro. O holandês teve papel fundamental na arrancada que definiu a classificação para a Libertadores 2025.

'Amuleto' dos gols decisivos

O atacante holandês encerrou a temporada com um golaço de bicicleta, no último domingo (8), mas seu papel foi muito além do futebol plástico. Em 2024, o Timão teve um aproveitamento de 83% no Brasileiro com Depay em campo — contra 35% antes da estreia do jogador.

Memphis assumiu a titularidade no Corinthians no empate por 2 a 2 diante do Internacional, em 5 de outubro. O Timão ficou na frente do placar durante a maior parte do jogo, com dois gols de Yuri Alberto — um deles com bela assistência de Depay —, mas o Inter empatou no finalzinho.

De lá para cá, o clube alvinegro não perdeu mais nenhuma partida pelo Brasileirão e alcançou a vaga na Libertadores. A equipe teve um empate e nove vitórias consecutivas nesse período, batendo o recorde da era de pontos corridos do campeonato. Depay só não esteve no triunfo contra o Vasco, em Itaquera, em 24 de novembro, para cumprir suspensão por terceiro cartão amarelo.

O holandês também pode ser considerado uma espécie de 'amuleto' do elenco pelos gols úteis e decisivos. Dos 7 gols marcados em 11 rodadas, cinco deles desempataram ou abriram o placar para o Timão.

Yuri Alberto e Memphis Depay, do Corinthians Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

'YuPay', a dupla do momento

Memphis Depay também foi responsável por potencializar Yuri Alberto, artilheiro do Brasileirão. A dupla 'YuPay' balançou as redes 22 vezes na competição nacional.

Memphis foi muito importante. A gente sabe da experiência, do talento que ele tem, então... Deu um 'up' gigantesco.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians

A força dos atacantes teve peso até nas decisões e mudanças táticas implementadas pela comissão técnica. Com o apoio do meia Rodrigo Garro, eleito o melhor em sua posição no Brasileiro, o elenco passou a jogar em um esquema diferente do início da temporada.

Ele veio para nos ajudar bastante nesta reta final de temporada. E deu certo. Foi uma dupla [Yuri e Memphis] muito boa, e nisso também teve o [Rodrigo] Garro. Esse trio ajudou bastante, e conseguimos uma retomada incrível. De desacreditados para chegar em um momento incrível. Em 2025, temos Libertadores, com um calendário cheio para o clube.

Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Corinthians

Como foram os gols de Memphis