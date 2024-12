Como foi a rodada dos adversários dos brasileiros no Super Mundial

O primeiro final de semana de futebol depois do sorteio dos grupos do Super Mundial foi movimentado, com direito a "chuva" de empates. O UOL separou abaixo como foi o rendimento dos adversários dos brasileiros na primeira fase do torneio.

Grupo do Palmeiras

O Porto ficou só no empate com o Famalicão e se distanciou da liderança do Campeonato Português. No último sábado (7), o time saiu atrás no placar, deixou tudo igual e até chegou a virar, mas teve um gol anulado pelo VAR. Pouco depois, viu seu goleiro defender um pênalti para evitar a derrota.

O Al Ahly também empatou seu jogo pela Liga dos Campeões CAF. A equipe egípcia visitou o Orlando Pirates, pela segunda rodada da fase de grupos, e não conseguiu tirar o zero do placar. Os dois times dividem a primeira colocação da chave.

Já o Inter Miami não joga desde novembro. A equipe de Messi foi eliminada pelo Atlanta United nas oitavas da MLS e só volta a campo para a próxima temporada nos EUA.

Grupo do Botafogo

O PSG entrou em campo na última sexta (6) e empatou sem gols com o Auxerre. O time parisiense, no entanto, segue na liderança isolada do Francês, com cinco pontos de vantagem.

Griezmann comemora gol em Atlético de Madri x Sevilla, jogo do Campeonato Espanhol Imagem: Diego Souto/Getty Images

Já o Atlético de Madri virou sobre o Sevilla em jogaço de sete gols. Liderados por Griezmann, os colchoneros foram a 35 pontos e seguem em terceiro, na caça ao líder Barça, que tem três a mais. A equipe comandada por Simeone vem de nove vitórias seguidas.

O Seattle Sounders não joga há uma semana. A equipe foi derrotada nas finais de conferência da MLS para o Los Angeles Galaxy, que se sagrou campeão do campeonato.

Grupo do Flamengo

Adversário do Fla na estreia, o Espérance não saiu do zero no empate com o Sagrada Esperança, pela Liga dos Campeões CAF. A equipe tunisiana não perde há sete jogos.

O Chelsea também teve uma virada heroica em jogo de sete gols, com o Tottenham como vítima. Cole Palmer marcou duas vezes de pênalti, com direito a cavadinha, e os Blues engataram a quinta vitória seguida.

Com o fim do Campeonato Mexicano, o León está sem jogar há um mês. O time, que não tem participação garantida no Super Mundial, ficou apenas em 11º na competição nacional, terminando a temporada em baixa.

Grupo do Fluminense

O Borussia Dortmund empatou por 1 a 1 com o Monchengladbach, pelo Alemão. O time da Muralha Amarela teve o segundo empate seguido, após ficar na igualdade com o Bayern na rodada anterior, só que não perde há quatro partidas.

O Ulsan, por sua vez, conquistou sua primeira vitória na Liga dos Campeões Asiática. A equipe sul-coreana foi semifinalista do continente na última edição.

O Mamelodi Sundowns também ficou no empate por 1 a 1 na Liga dos Campeões CAF. Foi o segundo empate seguido da equipe, que avançou na última vaga africana, no torneio continental.