Casagrande: Renato Gaúcho é autêntico para o bem e para o mal

O ambiente pesado entre Grêmio e imprensa foi parte do "pacote Renato Gaúcho" em mais uma passagem do treinador pelo Tricolor gaúcho, disse Walter Casagrande no UOL News, nesta segunda (9).

O comentarista pontuou que o mesmo pacote já foi o motivo de momentos de leveza e de ótimos trabalhos.

O Renato Gaúcho é autêntico para o bem e para o mal. Foi autêntico todas as vezes em que ele errou em entrevista, [...], mas todas as vezes que ele acertou também, que ele foi divertido, que ele levou brincadeiras na boa em coletivas, na relação com os jogadores, quando ele jogava -- dentro e fora de campo. O Renato é esse pacote autêntico e emocional.

Casagrande

