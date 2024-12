Brasileiros passam em branco e West Ham derrota Wolverhampton no Inglês

Em jogo que encerrou a 15ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham sofreu nesta segunda-feira, mas superou o Wolverhampton, penúltimo colocado da tabela, por 2 a 1, diante de sua torcida. A partida contou com cinco brasileiros em campo, mas eles passaram em branco na única partida do dia no campeonato.

Lucas Paquetá entrou somente na reta final da partida e até deu maior agilidade ao setor ofensivo da equipe londrina. Porém, não conseguiu ser decisivo, assim como Emerson Palmieri, brasileiro naturalizado italiano, titular do West Ham nesta segunda. Pelo lado do Wolverhampton, André, João Gomes e Matheus Cunha, todos com passagens pela seleção brasileira, também apresentaram performance discreta.

A partida foi marcada por uma homenagem ao atacante Michail Antonio, jogador do West Ham que sofreu acidente de carro no fim de semana e chegou a ser submetido a uma cirurgia - apresenta quadro estável. Durante o aquecimento, todos os jogadores da equipe da casa vestiam camisa com o número e nome do atacante nas costas.

Apesar do triunfo, o time de Londres segue na metade inferior da tabela do Inglês. Agora é o 14º colocado, com 18 pontos. O Wolverhampton, com apenas nove pontos, figura na 19ª e penúltima posição da classificação geral.

O primeiro tempo no London Stadium foi de poucas emoções, nenhum gol e certo desânimo. Exatamente o oposto do movimentado segundo tempo, com três gols (válidos), dois anulados, e até desentendimento em campo entre os jogadores após o apito final.

Antes disso, Soucek abriu o placar de cabeça, ao aproveitar cobrança de escanteio na área. Ele apareceu no lado esquerdo sem nenhuma marcação, aos 9 minutos, após levantamento de Bowen. Kudus anotou o segundo dos anfitriões na sequência, mas o lance foi anulado pelo VAR. Doherty empatou aos 24.

Mas Bowen aproveitou a retribuição de Kudus, que deu assistência perfeita para o segundo e decisivo gol do West Ham na partida, aos 27 minutos. Com o último apito do confronto, jogadores das duas equipes discutiram asperamente em campo, mas logo os mais exaltados foram afastados pelos companheiros de times, sem maiores consequências.