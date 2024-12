Bernabei aponta chegada de Roger como virada de chave no Internacional e desconversa sobre futuro

A ESPN revelou, nesta segunda-feira, um dia após o término do Campeonato Brasileiro, os ganhadores da 55ª edição do prêmio Bola de Prata. Alexandro Bernabei, do Internacional, foi eleito melhor lateral esquerdo da competição e se disse feliz por ter levado o troféu.

O argentino apontou a chegada do técnico Roger Machado como a virada de chave da equipe no Brasileiro. Depois da chegada do treinador, o Colorado emplacou uma sequência de vitórias e passou a brigar na parte de cima da tabela.

"Muito feliz de vencer o prêmio. Creio que esse ano foi muito difícil por tudo o que aconteceu em Porto Alegre. A equipe precisava de algumas coisas, a mudança no comando técnico ajudou muito, mudou a forma de jogar. Foi a virada de chave que precisávamos", disse o ala.

Bernabei também foi questionado sobre o seu futuro com a camisa do Inter. Ele pertence ao Celtic, da Escócia, e está emprestado à equipe gaúcha até o final deste ano.

A diretoria colorada já negocia com os escoceses a permanência do ala, seja com a prorrogação do empréstimo ou até mesmo com a aquisição em definitivo. O jogador, porém, desconversa sobre os próximos passos.

"O segundo semestre foi muito bom para mim. Pude me adaptar muito bem ao grupo e ao sistema de jogo. Não depende da mim [a permanência]. Vamos ver o que o futuro reserva", afirmou.

Um dos destaques do Brasileirão, Bernabei detém três gols e seis assistências em 25 jogos pelo Internacional. Assim, ele foi de preterido a indispensável e peça-chave no time comandado por Roger Machado no segundo semestre deste ano.