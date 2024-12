Torcida do Corinthians é homenageada com uniforme especial para o último jogo de 2024; confira

O Corinthians decidiu homenagear a Fiel Torcida no último jogo da temporada de 2024, contra o Grêmio. Palavras que remetem ao apoio dos torcedores ao longo do ano foram estampadas no uniforme da equipe, substituindo os tradicionais patrocinadores.

As palavras escolhidas pelo clube foram: emoção, bravura, força, empatia, atitude e amor. A região da omoplata, vaga desde o início do ano, conta com a frase "A Fiel é f***".

"O manto que fecha a temporada é um agradecimento especial a todos vocês, Obrigado, Fiel!", escreveu o clube nas redes sociais.

O Corinthians teve uma campanha de superação neste Campeonato Brasileiro. A equipe brigou por muito tempo contra a zona de rebaixamento, mas engatou oito vitórias seguidas e se classificou antecipadamente para a Copa Libertadores e, consequentemente, para a Copa do Brasil.

Caso o Timão vença o Grêmio na última rodada, a equipe igualará o recorde de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, alcançado pelo Internacional em 2020 e pelo Atlético-MG em 2021.

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, em Porto Alegre, às 16 horas (de Brasília). As equipes já estão escaladas para o duelo.