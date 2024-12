Textor quer Botafogo no topo sempre: 'Top 3 para o resto de nossas vidas'

Dono da SAF do Botafogo, John Textor era só alegria após o título brasileiro com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. O norte-americano demonstrou ambição e quer que o clube se consolide no topo do futebol do país.

O que aconteceu

O empresário acredita que agora está mais fácil de fazer contratações. Segundo Textor, muitos jogadores e integrantes de comissão técnica querem defender o Botafogo.

Bom, eu acho que nós mudamos algo, obviamente, nos últimos anos. As pessoas realmente querem jogar no Botafogo agora. Então, a recrutação fica um pouco mais fácil. Tudo, da equipe até os jogadores, fica um pouco mais fácil. Nós começamos a construir a tradição de vencedores. Outros grandes clubes, é claro, Flamengo e Palmeiras, têm construído essa tradição de vencedores. Este é o começo para nós. Nós queremos ser top 3 para o resto de nossas vidas, e se você for top 3 para o resto de sua vida, você vai perder os campeonatos. Você não vai ganhar todos os anos, mas eu quero estar nessa rotação, no topo dessa liga

John Textor

Artur Jorge fica?

Textor também foi questionado sobre o futuro de Artur Jorge. O treinador português ficou valorizado após as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, mas tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025.

Bom, ele (Artur Jorge) e eu, ao contrário do que as pessoas podem pensar, ainda não tivemos essa discussão. Então, quando você é um dos escolhidos, isso significa que você é família. Família nós lidamos com essas coisas internamente. Família conversa, certo? Eu tive um momento muito especial com ele. Aqui, esta noite, depois de vencer, ele é um homem especial

John Textor

Status de ídolo

Textor foi reverenciado no Nilton Santos já antes da bola rolar. Uma grande faixa foi estendida na arquibancada com seu rosto e com a frase: "John, obrigado por revolucionar a nossa história".

Após o título, o empresário foi até o gramado e cultuado como ídolo. Ele ergueu o troféu para a torcida e teve seu nome cantado.

Simpático, distribuiu fotos e autógrafos, mesmo cercado por seguranças. "Soltinho", ainda bebeu algumas latas de cerveja que estavam sendo distribuídas no campo.