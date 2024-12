Qual posição o Santos deve tratar como prioridade para 2025? Vote!

Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos se planeja para reforçar seu elenco para a próxima temporada. A diretoria alvinegra já organiza uma barca de jogadores que não vão seguir em 2025, e reforços deverão chegar. Mas qual setor necessita ser mais reforçado?

Gol

O gol é o menor dos problemas do Alvinegro Praiano. Com o bom momento de Gabriel Brazão e o retorno de João Paulo, o Peixe está bem servido na posição. O reserva Renan não deve permanecer no clube, mas a contratação de um novo jogador para o setor não é urgente.

Zaga

O Santos conta, no momento, com cinco zagueiros: Jair, Gil, João Basso, Luan Peres e Alex Nascimento. O último, contudo, não seguirá na equipe em 2025, já que negocia ida ao Remo.

Além disso, Jair também é outro que pode sair na próxima temporada. Titular indiscutível após a venda de Joaquim, o futuro do defensor no Peixe é incerto, pois ele já atraiu interesse do futebol europeu ao longo de 2024.

Outro fator é a alta idade do titular Gil, que fará 38 anos em 2025. Juntado todas as peças, a zaga desponta como um dos principais setores que merecem uma atenção da diretoria.

Lateral

O time praiano deve manter quase todos seus laterais para o próximo ano. Na direita, o clube conta com JP Chermont, Hayner e Aderlan, enquanto Escobar e Souza atuam pelo lado esquerdo.

O único da posição que não deve permanecer é Rodrigo Ferreira. O lateral direito não se firmou na equipe e atraiu interesse de Botafogo-SP e São Bernardo.

Meio de campo

O Santos não contará com dois jogadores no setor em 2o25: Alison e Serginho. Ambos possuem contrato até o fim do ano e não devem renovar com o Alvinegro.

Na volância, João Schmidt e Diego Pituca são titulares absolutos, com Sandry, Rincón e Baliero como substitutos. Mais para frente, Giuliano segue com futuro incerto, mas, até o momento, ainda é jogador do Peixe. Patrick é outra opção no setor. Nas alas, o clube conta com Otero e Miguelito.

Ataque

Por fim, o ataque do Santos também terá mudanças. Laquintana tem seu vínculo com o Peixe próximo do fim e não irá permanecer. Willian Bigode tem contrato até o fim do ano, mas também pode sair da equipe.

Por outro lado, Lucas Braga, emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e Lucas Barbosa, cedido ao Juventude, podem reforçar o time praiano. Guilherme, Wendel Silva, Furch, Yusupha Njie e Pedrinho são os outros jogadores da posição.