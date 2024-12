Ivo Roza Filho ganha o GP Troféu Perpétuo José Roberto Reynos

Na noite do sábado, 7/12, o GP Troféu José Roberto Reynoso Fernandez, o Alfinete (in memoriam), foi a principal atração do 9º Concurso Nacional Top Riders, na Sociedade Hípica Paulista. Dos 37 conjuntos, oito conjuntos protagonizaram um emocionante desempate em que seis voltaram a zerar, com a liderança foi mudando de mãos em mãos.

Último a largar, Ivo Roza Filho, com Legendary JMen, Brasileiro de Hipismo (BH) de 16 anos, mostrou a que veio. Após ter um problema no aquecimento com a barrigueira quebrada (que segura a sela), Ivo trocou o equipamento e entrou com tudo em pista, levando a Legendary JMen à vitória em 40s62.

Apenas cinco centésimos de segundo mais lento, Guilherme Foroni, campeão do GP José Reynoso em 2022, foi vice apresentando Casella Blanca JMen, BH de 11 anos. Em 3º lugar chegou Patrick da Motta Abrahão com Drosa Cassila, sela holandesa de 8 anos, que fez sua estreia em um GP, a 1.50m, cruzando a linha de chegada em 41s46.

O top da casa José Luiz Guimarães de Carvalho emplacou na 4ª e 5ª colocação, respectivamente, com Cornet Phaeton JMen e Cassiara C JMen. Completando o placar no pódio, a 6ª colocação coube ao medalhista pan-americano Cesar Almeida, com Nefertite do Arete Império Egípcio. A disputa distribuiu 120 mil reais em premiação.

"Fiquei em ter muito feliz em vencer um evento GP tão tradicional no Top Riders, aqui na Hípica Paulista. Para mim teve uma emoção a mais, pelo fato da minha barrigueira ter quebrado no aquecimento, e tive que correr para trocar a sela. Quero muito agradecer a Thereza Tourinho, proprietária do Legendary e a ele, o Legendary, que me ensina todos os dias e me faz tentar ser uma pessoa melhor", destacou Ivo.

Resultado de 2024

Campeão Ivo Roza Filho / Legendary JMen - FPH - 0/40s57;



Vice Guilherme Foroni / Casella Blanca JMen - FPH - 0/40s62;



3º Patrick da Mott Abrahão / Drosa Cassila - FPH - 0/41s46;



4º José Luiz Guimarães de Carvalho / Cornet Phaeton JMen - FPH - 0/42s41;



5º José Luiz Guimarães de Carvalho / Cassiara C JMen - FPH - 0/43s39;



6º Cesar Almeida / Nefertite do Arete Império Egípcio - FPH - 0/44s57.

Campeões do GP Troféu Perpétuo José Roberto Reynoso Fernandez

2024 Ivo Roza Filho / Legendary JMen;



2023 Raphael Machado Leite / Charlene Império Egípcio;



2022 Guilherme Foroni / Chelsea JMen;



2021 Luciana Lóssio / Lady Louise JMen;



2020 Thales Marino / Deauville;



2019 José Roberto Reynoso Fernandez Filho / Azrael W;



2018 Vitor Alves Teixeira / Hilde Império Egípcio.