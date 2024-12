Grêmio x Corinthians: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

O Grêmio recebe o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em jogo válido pela 38ª rodada do Brasileirão Série A. As equipes se enfrentam apenas para cumprir tabela.

O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Corinthians entra em campo sem pressão por já estar garantido na Libertadores 2025. A vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (4), impede que a Raposa alcance o mesmo número de pontos que a equipe alvinegra. O Timão é o sétimo colocado, com 53 pontos e, mesmo se for derrotado neste domingo, ficará no G8.

O Grêmio também não tem mais aspirações na competição. Com o empate diante do Vitória na última rodada, o Tricolor Gaúcho não consegue mais alcançar a zona de classificação para a Libertadores. Porém, tem vaga definida para a Sul-Americana.

Prováveis escalações

Pedro Geromel — que fará sua despedida do futebol —, Dodi, Cristaldo e Soteldo estão à disposição do clube gaúcho. Os jogadores foram poupados da última partida.

Para a partida, o Timão não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Grêmio deve ter entre os titulares: Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavon, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Já o Corinthians manda a campo: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Grêmio x Corinthians - 38ª rodada do Brasileirão Série A

Data e hora: 8 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)