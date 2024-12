Ferroviária bate o Flamengo e garante vaga na semifinal da Copinha feminina

O Flamengo encarou a Ferroviária, neste domingo, pelas quartas de final da Copinha feminina. Na Ibrachina Arena, as Guerreiras Grenás venceram por 2 a 1 e avançaram à semifinal, com gols de Ana Luiza e Dos Santos. Enquanto Carol Martins descontou para as cariocas.

Com o resultado, a Ferroviária é a segunda equipe a garantir vaga na semifinal da Copinha feminina, junto com o Santos, que eliminou o Corinthians neste sábado. Os últimos classificados serão definidos ainda neste domingo. Internacional e Botafogo se enfrentam, às 18 horas (de Brasília), e o São Paulo encara o Fluminense, às 20h40.

A Ferroviária abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Após troca de passes pelo meio do campo, Ana Luiza ganhou da marcação e tocou na saída da goleira Isa Cruz para marcar um golaço.

O empate do Flamengo saiu na reta final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Emilly, a bola ficou viva na pequena área, até sobrar para Carol Martins mandar para o fundo das redes, aos 43 minutos.

Já no segundo tempo, Dos Santos recebeu belo lançamento, colocou na frente e bateu firme para recolocar a Ferroviária em vantagem, aos 22 minutos.