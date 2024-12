Botafogo tem mudança na zaga contra reservão do São Paulo em jogo decisivo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo está pronto e escalado para o jogo que pode confirmar o título do Brasileirão 2024.

O que aconteceu

O alvinegro tem mudanças na linha defensiva. Marçal substitui Alexander Barboza como um dos zagueiros.

Mateo Ponte vai na lateral direita, no lugar de Vitinho, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo contra o Inter.

O Botafogo está escalado com: John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

O Botafogo está três pontos à frente do Palmeiras e precisa de um empate, no mínimo, para ser campeão brasileiro após 29 anos.

Já o São Paulo vai com um time com reservas e até com uma formação diferente.

Nada de Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri, desgastados, serão poupados. O time também não terá Welington, que se despede para defender o Southampton, e Erick, liberado para resolver problemas particulares.

O tricolor está escalado com: Jandrei, Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco, Sabino e Patryck; Santi Longo, Marcos Antônio, Rodrigo Nestor; André Silva e William Gomes.

A bola rola no estádio Nilton Santos, no Rio, às 16h.