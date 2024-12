Promessa russa vence ex-campeão no UFC 310 e mantém invencibilidade

O promissor Movsar Evloev derrotou o ex-campeão peso-galo (61 kg) Aljamain Sterling na decisão unânime dos juízes em luta do card preliminar do UFC 310, realizado neste sábado (7), em Las Vegas (EUA). Com o resultado, o russo manteve sua invencibilidade no MMA profissional, agora após 19 lutas disputadas.

Agora, Evloev soma nove vitórias consecutivas no octógono mais famoso do mundo e, mais importante, se aproxima ainda mais de uma possível disputa de título no peso-pena (66 kg), onde já ocupa a 5ª colocação no ranking. De quebra, o russo também freou a tentativa de 'Aljo' em buscar seu segundo título no Ultimate, desta vez na divisão até 66 kg.

A luta

Sterling começou a luta mais solto na trocação. Mas não demorou muito para o ex-campeão buscar a luta agarrada, sua especialidade. Apesar do controle posicional de 'Aljo' durante boa parte dos cinco primeiros minutos de comvate, Evloev mostrou seu alto nível no grappling e terminou o round inicial em posição de vantagem no solo.

Logo no início da segunda etapa, o americano aplicou mais uma queda no rival. Por sua vez, Evloev mostrou mais uma vez seu alto nível no grappling e virou o jogo, colocando Sterling de costas no chão. De volta à luta em pé, os dois partiram para a trocação franca, onde o russo levou a melhor e aplicou um bom golpe no ex-campeão, que sentiu. O round se encerrou novamente com os rivais trocando posições no solo.

No terceiro assalto, Aljo travou o ímpeto do russo nos primeiros minutos, apostando no controle da cintura do rival. Aparentemente mais técnico, Evloev novamente saiu da posição de desvantagem e passou a dominar de forma mais contundente o americano no solo, até o soar do gongo.

Confira os resultados do UFC 310: