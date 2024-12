São Paulo deve entrar com time reserva para o duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão?

Neste domingo, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, o São Paulo encara o Botafogo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

O Tricolor paulista, apesar de chegar para o confronto com duas derrotas seguidas, visa o duelo apenas para cumprir tabela, já que está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025, com 59 pontos na sexta posição.

Além disso, em caso de empate ou derrota do Tricolor, o título fica com o Botafogo. O time carioca luta pela taça com o Palmeiras, que aparece em segundo lugar, com três pontos a menos.

Deste modo, a única forma do time alviverde ser campeão, seria com uma vitória do São Paulo contra o Botafogo, e um triunfo sobre o Fluminense no Allianz Parque.