Palmeiras finaliza preparação para jogo decisivo contra o Fluminense pelo Brasileirão; veja provável time

Na manhã deste sábado, o Palmeiras fez seu último treino para a partida contra o Fluminense, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Na última atividade do ano, a comissão técnica comandou um treino tático, com um trabalho recreativo no final. A depender dos resultados da rodada, o Verdão pode conquistar o Brasileirão pelo terceiro ano consecutivo.

Para isso, o Alviverde precisa vencer o Fluminense e contar com uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, que jogam no mesmo horário, no Nilton Santos. Com estes resultados, o Palmeiras igualaria a pontuação do clube carioca, com 76 pontos, mas assumiria a liderança pelo número de vitórias.

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Vitor Reis para o jogo deste domingo. O jovem de 18 anos cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o capitão Gustavo Gómez e o lateral direito Marcos Rocha retornam após cumprirem gancho contra o Cruzeiro.

Assim, uma provável escalação do Palmeiras para sua última partida em 2024 deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Richard Ríos e Aníbal Moreno; Estêvão, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López.