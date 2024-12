Fórmula E abre temporada na batida do samba e com carro mais veloz que F1

Acostumado ao batuque do samba e ao peso dos carros alegóricos, o Sambódromo do Anhembi (SP) dá espaço para o carro com a maior aceleração do mundo, que fará a sua estreia neste sábado (7), na corrida que marca o início da temporada 2024/25 da Fórmula E.

O que aconteceu

O GEN3 Evo vai de zero a 100 km/h em apenas 1,86s, superando em 30% os atuais carros da Fórmula 1. Ele também conta com uma carroceria mais estreita e agressiva, além de ganho de rendimento estimado em 2% em relação ao modelo anterior.

Carro da Jaguar TCS Racing, equipe da Fórmula E Imagem: Oscar Lumley/LAT Images

Para efeito de comparação, o carro acelera mais rápido na largada do que se você soltar ele de um prédio. Não existe nenhum carro no planeta que faz isso.

Lucas Di Grassi, piloto e campeão da Fórmula E na temporada 2016-17

É um carro muito mais forte, com uma cavalagem muito maior. A gente tem a expectativa de muita ultrapassagem. Uma prova muito mais disputada. A Fórmula E já é conhecida por isso, e a tendência é intensificar isso ainda mais.

Guilherme Birello, organizador da prova de São Paulo da Fórmula E

E claro que, além da velocidade, não podia faltar samba, e a dupla da McLaren se arriscou. Guiados pelo sambista Vitor da Candelária e oito integrantes do Os de Ouro Samba Show, Sam Bird e Taylor Barnard se divertiram ao tenta tocar alguns instrumentos.

Taylor Barnard, piloto da McLaren de Fórmula E, curte samba no Anhembi (SP) Imagem: Alastair Staley/LAT Images

É a terceira vez que a Fórmula E vem a São Paulo, mas a cidade abre a temporada pela primeira vez. O grid conta com apenas um brasileiro, Lucas Di Grassi, da Lola Yamaha.

Estamos falando de um dos maiores ambientes urbanos do mundo. E também há 11 milhões da Fórmula E tem neste país. [...] Então, começando pelo caro completamente novo e misturando com a paixão dos brasileiros, acho que teremos um evento espetacular.

Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E

Esta edição também conta com um número recorde de corridas, 16. O circuito incluiu provas em Miami (EUA) e Jeddah (Arábia Saudita), além de rodadas duplas em Mônaco e Tóquio (Japão).

A corrida será neste domingo (7), às 14h (de Brasília). A programação, porém, inicia às 7h (de Brasília), com o segundo treino livre, seguido, às 9h40 (de Brasília), do classificatório.

Confira o calendário da Fórmula E