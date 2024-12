Em má fase, Manchester City tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos

O Manchester City ficou no empate com o Crystal Palace neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, no Selhurst Park. A equipe do técnico Pep Guardiola segue em má fase na temporada e tem apenas uma vitória nos últimos nove jogos em todas as competições.

Nesse período, o Manchester City sofreu seis derrotas, dois empates e conquistou uma vitória, com somente 18,5% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, o time anotou 12 gols e precisou de 12,2 finalizações até marcar.

Por outro lado, foram 21 gols sofridos, 41 grandes chances cedidas e apenas 4,9 finalizações até sofrer um gol. A equipe do técnico Pep Guardiola ainda teve uma média de 64,2% de posse de bola.

Somente pelo Campeonato Inglês, o Manchester City tem uma vitória nas últimas seis rodadas. Com o resultado deste sábado, diante do Crystal Palace, a equipe ocupa 4ª posição, com 27 pontos, oito atrás do líder Liverpool, que ainda tem um jogo a menos.

Na Liga dos Campeões, o time de Pep Guardiola sofreu uma goleada do Sporting (4 a 1) e empatou com o Feyernoord (3 a 3) depois de estar vencendo por 3 a 0. O Manchester City ainda foi eliminado pelo Tottenham (2 a 1) nas oitavas da Copa da Liga Inglesa.

Na tentativa de espantar a fase ruim, a equipe volta a campo na próxima quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita a Juventus, pela sexta rodada da Liga dos Campeões.