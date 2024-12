Ao lado de polonesa, Pigossi conquista seu maior título de duplas no WTA de Florianópolis

Laura Pigossi fechou a temporada de 2024 com uma conquista histórica: o maior título de duplas de sua carreira, ao vencer o WTA 125 de Florianópolis ao lado da polonesa Maja Chwalinska. Na final, elas derrotaram a italiana Nicole Fossa Huergo e a ucraniana Valeriya Strakhova por 7/6 (7-3) e 6/3, em um jogo marcado por muita garra e habilidade.

Este título inédito de WTA 125 para a paulista de 30 anos soma-se aos 44 troféus conquistados na modalidade ao longo da carreira. Além disso, para incrementar o triunfo, foi o primeiro WTA de Laura Pigossi dentro do Brasil. A brasileira faturou U$ 2.500 (cerca de R$ 15.216,62 na cotação atual).

Recentemente, Pigossi havia sido vice-campeã no WTA 125 de Buenos Aires, ao lado da egípcia Mayar Sherif, e tem se destacado também no circuito de simples, com uma vitória em Buenos Aires em 2023 e uma final em Bogotá no WTA 250 de 2022.

A final foi disputada em quadra coberta, devido à chuva, e Pigossi e Chwalinska demonstraram grande resiliência e técnica. Elas abriram vantagem no primeiro set com um tie-break decisivo, e no segundo set, mostraram domínio absoluto, confirmando todos os saques e aproveitando as oportunidades de quebra para garantir a vitória e o tão aguardado título.

Com a vitória em Florianópolis, Pigossi subiu do 165º para o 131º lugar no ranking de duplas, ficando muito próxima de seu recorde pessoal de 125ª posição. Já Chwalinska, de 23 anos, comemorou seu segundo título consecutivo em duplas, após vencer em Buenos Aires.