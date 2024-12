Tommy Fury desiste de encarar Darren Till no boxe após ameaças do ex-UFC

Ao que parece, a luta de boxe entre o pugilista Tommy Fury e o ex-lutador do UFC Darren Till - originalmente marcada para o dia 18 de janeiro - não deve acontecer. Isso porque o irmão mais novo do ex-campeão mundial Tyson Fury reprovou as ameaças feitas pelo rival e resolveu cancelar o combate entre eles, que seria promovido pela empresa 'Misfits Boxing'.

Tudo começou na coletiva de imprensa para promover o evento, realizada em novembro. Na ocasião, Till ameaçou apelar para suas habilidades como lutador de MMA caso esteja levando a pior no boxe durante o duelo contra Tommy. A tentativa de intimidação não foi bem recebida pela equipe de Fury, capitaneada pelo patriarca da família, John, e uma confusão se instaurou no local da cerimônia.

Agora, através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram', Tommy Fury veio a público anunciar sua decisão de não mais enfrentar Darren Till no dia 18 de janeiro. E de acordo com o pugilista britânico, a possibilidade do ex-lutador do UFC quebrar as regras na disputa foi a responsável pelo seu desejo de cancelar o combate.

"Eu não acredito que estou escrevendo isso, mas agora eu não vou lutar com Darren Till em 18 de janeiro de 2025. Pela simples razão que Darren declarou repetidamente que ele não quer obedecer as regras do boxe profissional, e que se ele estiver perdendo a luta, ele vai recorrer a chutes e outras táticas estúpidas de MMA. Eu sou um boxeador profissional, estive fora dos ringues por mais de um ano e queria que essa fosse uma grande luta de boxe para os fãs. Desperdicei semanas no camp de treinamento. Nós estamos trabalhando duro para conseguir um novo oponente e data. Prometo encontrar um oponente melhor e uma luta melhor para vocês", disparou Tommy.

Currículo de Darren Till e Tommy Fury

Darren Till, de 31 anos, é um veterano dos esportes de combate. No MMA desde 2013, o britânico construiu um cartel composto por 18 vitórias, cinco derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Donald Cerrone, Kelvin Gastelum e Stephen Thompson. Atualmente, 'The Gorilla' foca em desenvolver uma carreira no boxe. Em sua estreia na modalidade, realizada em julho, o atleta levou a melhor.

Tommy Fury, de 25 anos, está invicto no boxe com dez vitórias em suas aparições nos ringues, sendo quatro delas por nocaute. O britânico se tornou popular por ser irmão de Tyson Fury, estrela da nobre arte, e por sua participação no reality show 'Love Island'. Seus principais triunfos foram sobre Jake Paul e KSI.