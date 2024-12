O que está por trás de abatimento de Abel Ferreira no Palmeiras

A coletiva de Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (4), foi bem diferente do que os torcedores e a imprensa estão acostumados a ver nos últimos quatro anos. O técnico português estava cabisbaixo, dando algumas respostas olhando para o chão e visivelmente abatido — e há motivos para isso.

O que aconteceu

Para Abel, o Palmeiras não tem mais chances de ficar com o título do Brasileirão — confirmando que esse é seu pior ano à frente do clube. O UOL apurou que parte da chateação do técnico é por saber que o Alviverde tem chances de título na última rodada, mas que isso dificilmente vai acontecer. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque, e torcer para o São Paulo vencer o Botafogo no Nilton Santos.

Técnico também está magoado com parte da torcida do Palmeiras. Na derrota por 3 a 1 contra o Botafogo em casa, na semana passada, Abel Ferreira ouviu gritos de "burro" de alguns torcedores que estavam no setor das organizadas. Rapidamente os xingamentos foram abafados pelo resto do estádio, mas o episódio ainda está vivo na cabeça do treinador.

A substituição que fez Abel ser chamado de "burro" foi um desejo do próprio jogador substituído. Estêvão pediu para sair por exaustão, e Abel colocou Gabriel Menino em campo (um nome bem contestado por parte da torcida), mexida que resultou nos xingamentos.

Abel Ferreira conquistou 10 títulos em apenas 4 anos de Palmeiras, se igualou a Oswaldo Brandão como o técnico mais vitorioso da história do clube, e sente que é tratado como um técnico que não ganhou nada nos últimos anos.

Palmeiras teve temporada frustrante em 2024. Na atual temporada, o Palmeiras perdeu a Supercopa do Brasil contra o São Paulo, caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o campeão Flamengo, caiu nas oitavas da Copa Libertadores para o campeão Botafogo e deve ficar com o vice-campeonato brasileiro.

Abel segue muito prestigiado pela diretoria, que não tem um plano B. O treinador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, mas o sonho de Leila Pereira é que ele permaneça até o fim de seu novo mandato: até o fim de 2027. Leila e Abel têm relação muito próxima e a mandatária não imagina outro treinador comandando a equipe neste momento.

Fim da temporada

O Palmeiras fecha seu ano de 2024 contra o Fluminense, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Brasileirão.

Segundo a UFMG, o Palmeiras tem 8,6% de chances de título, mas o próprio Abel Ferreira já afirmou que o campeonato está "praticamente definido".