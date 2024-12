Gabigol vira embaixador de empresa que detém naming rights da Vila e patrocina Santos

Nesta sexta-feira, Gabigol foi anunciado como embaixador do Viva Sorte, patrocinador do Santos e dono do naming rights da Vila Belmiro, estádio do clube paulista.

O anúncio foi divulgado nas redes sociais da empresa de capitalização e compartilhado pelo atacante, que está de saída do Flamengo.

"Agora é oficial, Gabigol é o novo embaixador do Viva Sorte. Estamos muito felizes com essa nova parceira que se inicia", escreveram, seguido de um vídeo.

Gabigol ? Viva Sorte Agora é oficial, @gabigol é o novo embaixador do @viva_sorte. Estamos muito felizes com essa nova parceira que se inicia. ? pic.twitter.com/0MVznIQECZ ? Gabigol Store (@GabigolStore) December 6, 2024

O anúncio animou os torcedores do Santos nas redes sociais, já que o Peixe está interessado na contratação do jogador. O presidente Marcelo Teixeira enviou uma proposta ao Menino da Vila e espera por uma resposta, que deve sair no meio de dezembro. O Cruzeiro também está na briga.

Gabigol foi revelado nas categorias de base do Peixe. Ao todo, ele soma 206 partidas e 83 gols com a camisa alvinegra.

A família do atacante é santista e tem uma boa relação com Marcelo Teixeira, que quer dar a camisa 10 ao jogador. O número foi aposentado durante toda a Série B e voltará a ser usado a partir de 2025.

Além do Santos, o Viva Sorte também patrocina Vasco, São Paulo e Sport.