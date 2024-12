Fluminense se reapresenta após vitória e inicia preparação para "decisão" no Brasileiro

Menos de um dia após bater o Cuiabá, o Fluminense se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o Palmeiras. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) do domingo, no Allianz Parque. O duelo tem ar de decisão para ambos, já que o Tricolor carioca quer espantar de vez o fantasma do rebaixamento, enquanto o Verdão sonha com o tricampeonato.

No CT Carlos Castilho, o Fluminense inicou a rotina de treinamentos que fechará neste sábado. Em imagens divulgadas pelo clube em suas redes sociais, foi possível ver os jogadores dividos em dois grupos para um coletivo, em campo reduzido.

O treinador Mano Menezes, para o duelo válido pela última rodada do Brasileirão, não poderá contar com Facundo Bernal. O meio-campista, titular do Tricolor carioca, está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos e é desfalque.

No entanto, a boa notícia é o retorno de Paulo Henrique Ganso. Suspenso contra o Cuiabá, o camisa 10 do Fluminense está à disposição da comissão técnica para iniciar a partida.

Assim, um provável 11 inicial do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna.

Na 37ª rodada, no Maracanã, o Fluminense bateu o Cuiabá por 1 a 0. Agora, o time carioca figura no 15º lugar do torneio, com 43 pontos, dois acima do Red Bull Bragantino, primeira equipe no Z4. Os comandados de Mano Menezes, portanto, só dependem de si para escapar da queda.