São Paulo x Red Bull Bragantino: veja informações e onde assistir à partida da Copinha feminina

O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copinha feminina. A bola rola às 20h (de Brasília), no CERET, em São Paulo.

O Tricolor goleou o Vila Nova na estreia e perdeu do Internacional em seu segundo jogo na competição. Deste modo, se encontra com três pontos somados, na vice-liderança do Grupo E. Para avançar à próxima fase, o time precisa vencer o Bragantino e aguardar por outros resultados na rodada.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino perdeu a primeira e empatou a segunda partida. Assim, a equipe, atualmente na terceira posição do grupo, com apenas um ponto, já está eliminada do torneio.

Os primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final. Além disso, os três melhores segundos também garantem vaga na próxima fase.

O embate será transmitido pelos canais Bandsports, na TV fechada, Rede Vida, na grade aberta, e no canal oficial do Paulistão no YouTube. O jogo terá entrada gratuita para torcida no estádio.