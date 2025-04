Palmeiras deve alcançar marca de oito milhões de torcedores no Allianz Parque contra o Bahia

O Palmeiras pode alcançar a expressiva marca de oito milhões de torcedores recebidos no Allianz Parque desde a inauguração do estádio, neste domingo, quando recebe o Bahia pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

A marca será atingida caso mais de oito mil palmeirenses marquem presença nas arquibancadas do estádio, que teve seu primeiro jogo em novembro de 2014. Mesmo com capacidade reduzida devido à estrutura de um palco em um dos setores, há expectativa de que essa marca seja batida. De acordo com a última parcial, 19.300 ingressos haviam sido vendidos.

O crescimento da média de público do Allianz Parque em comparação com o antigo estádio Palestra Itália e a evolução exponencial nas receitas do clube desde a inauguração da nova casa contribuíram para que o Palmeiras viva um dos momentos mais vitoriosos de sua história dentro das quatro linhas.

São 14 títulos conquistados em apenas 11 temporadas: duas Libertadores, quatro Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

"O Palmeiras hoje é um dos times que mais investe em ações para seus torcedores. Essa preocupação, além da boa fase da equipe, tem grande contribuição no sucesso de público do Allianz Parque. É o clube com maior número de sócios torcedores e segue investindo em produtos e serviços que fomentam a paixão dos palmeirenses", destacou Reginaldo Diniz, CEO da End to End, agência que dá suporte para todas as ações de marketing, engajamento, B.I e Growth do Palmeiras Pay e do programa Sócio Avanti.

Fora do campo de jogo, o estádio inaugurado no final de 2014 conta com outras atrações para o público: restaurantes sofisticados, estúdios de tatuagem, coworking, ambientes para festas e até locais especializados em serviços estéticos. Na alta gastronomia, por exemplo, o Allianz Parque apresenta as seguintes opções, com espaços administrados pela GSH, empresa especializada no ramo alimentício: La Coppa, especializado em comida italiana, Nagairô, de culinária japonesa, e o Braza, com cardápio voltado para carnes nobres.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, empresa que possui camarote no Allianz Parque, comentou sobre os benefícios dos locais premiums nos estádios: "É estrategicamente vantajoso ter esses espaços exclusivos em eventos esportivos de destaque no país, pois criamos um ambiente ideal para estabelecer conexões, fechar negócios e, como entusiastas de esportes, presenciar momentos históricos do futebol brasileiro com todo o conforto".

"O Allianz Parque é um dos estádios mais modernos do país, além de estar em uma região de fácil acesso na capital paulista, com diversas opções de transporte público próximas. Isso faz com que seja muito procurado para inúmeras ocasiões. É importante para a nossa operação contar com um espaço premium nesta arena, sempre visando oferecer a melhor experiência aos fãs, que comparecem em grande número", disse Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que administra o camarote Fanzone no local.

A arena palmeirense disponibiliza um coworking equipado para quem quiser trabalhar no local. O público pode adquirir um plano diário, semanal ou mensal. A diferença fica por conta da hora de entrada e saída, quantidade de horas por dia e o número de horas por mês para realização das reuniões nas salas. O local conta também com a presença de um estúdio de podcast.

Para o público diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Desenvolvimento de Linguagem (TDL) e Síndrome de Down, o Allianz Parque oferece a Sala Sensorial, com uma equipe de suporte formada por terapeutas ocupacionais, psicólogos ABA e fonoaudiólogos.

O estádio já recebeu mais de 110 eventos apenas em 2025. Nos últimos anos, o espaço sediou importantes shows, com presença de Paul McCartney, Coldplay, Taylor Swift, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Ed Sheeran, Foo Fighters, Elton John, entre outros grandes nomes da música.

Tironi Paz Ortiz, CEO e Fundador da Imply Tecnologia e ElevenTickets, empresa líder no fornecimento de tecnologias para gestão de bilheteria, sócios e controle de acessos para os clubes, arenas e estádios da América Latina, comentou sobre a importância da tecnologia para o conforto do público que frequenta jogos e shows.

"Ao unificar, em uma única plataforma, a venda de ingressos, estacionamento, alimentos, bebidas, produtos e serviços, é possível criar jornadas mais fluidas, convenientes e memoráveis. A paixão já existe ? basta utilizar as ferramentas certas para transformar esse sentimento em resultados concretos", finalizou Tironi.