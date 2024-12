São Paulo não deve ter força máxima contra Botafogo em jogo que vale título

O técnico Luis Zubeldía não deve escalar o São Paulo com força máxima contra o Botafogo no jogo que decide o título do Brasileirão, no domingo (8).

O que aconteceu

O treinador já avisou que ninguém que está lesionado vai voltar e que outros podem ser poupados. Ele citou o exemplo de Lucas, que está com sequência grande de jogos.

Zubeldía falou em não forçar ninguém para não perder atletas para o início de 2025. O Tricolor vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos e deve viajar no dia 8 de janeiro.

Entre os lesionados, portanto fora da última rodada, estão: Ferraresi, Ferreirinha, Wellington Rato, Michel Araujo e Calleri. O lateral Welington também não retorna.

Outros atletas em grande sequência de jogos incluem o lateral Igor Vinícius, o zagueiro Alan Franco, o volante Luiz Gustavo e o atacante Luciano. Se decidir poupá-los, Moreira, Sabino, Bobadilla e Nestor podem ganhar chance.

A partida é decisiva para a definição do título do Brasileirão entre Botafogo e Palmeiras. Os cariocas precisam de um empate para garantirem o troféu, enquanto o Verdão precisa de uma derrota botafoguense para ter alguma chance de se sagrar campeão.

O que disse Zubeldía