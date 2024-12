São Paulo ganha folga antes de iniciar preparação para último jogo da temporada

O elenco do São Paulo ganhou folga nesta quinta-feira, um dia após o revés diante do Juventude, por 2 a 1, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe tricolor se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã, no CT da Barra Funda, para dar início à preparação ao último jogo desta temporada, contra o Botafogo. O time terá dois dias para se preparar para a partida, agendada para o domingo, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

Confira o último jogo do Tricolor na temporada: ?? Botafogo x São Paulo

?? 08/12 (domingo), às 16h

?? Nilton Santos

? Rio de Janeiro (RJ)

? Brasileirão (38ª rodada)

? Premiere#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/MLS0eF4H3N ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 5, 2024

O duelo não vale muito para o São Paulo, já classificado à fase de grupos da Libertadores. Por sua vez, o Botafogo vai entrar em campo para confirmar o título brasileiro.

O time carioca é o líder do torneio, com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado. O Glorioso precisa de um simples empate no Rio de Janeiro para garantir o troféu nacional.

A tendência é que o técnico Luis Zubeldía, sem grandes pretensões, mande a campo um time alternativo. Os titulares da equipe, como Lucas, Luiz Gustavo, Luciano, entre outros, devem ser preservados pelo treinador.

O Tricolor é o sexto colocado do Brasileirão, com 59 pontos conquistados.