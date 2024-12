São Paulo deve poupar contra Botafogo por gramado sintético, diz Belmonte

O gramado sintético do Estádio Nilton Santos é uma preocupação do São Paulo em relação a lesões na última rodada do Brasileirão, disse o diretor de futebol Carlos Belmonte em participação na Live do clube, nesta quinta (5).

De acordo com Belmonte, Lucas, Alisson e Luiz Gustavo devem ser poupados diante do Botafogo.

Lucas, Alisson e Luiz Gustavo. Há uma preocupação muito grande da nossa área de preparação física, fisiologia, com o gramado sintético. [...] O Zubeldía colocou isso e está coberto de razão. Um jogador que se machuca na última rodada perde a pré-temporada. E depois, vai ter que fazer toda a transição. O Zubeldía tem essa preocupação e passou para mim.

Carlos Belmonte

São Paulo: Belmonte elogia Oscar, mas diz que não há negociações

Não há negociações entre São Paulo e Oscar, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

O Oscar é um jogador muito importante. A gente acha que ele poderia dar um crescimento ao nosso elenco. É uma das reivindicações do Zubeldía. Não temos nenhuma negociação em andamento com o Oscar, mas ele nos interessa.

Do ponto de vista financeiro, a vinda do Oscar passa necessariamente por mexidas no nosso elenco - pela questão salarial.

Carlos Belmonte

