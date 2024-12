Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade renova com o Flamengo até 2028

A maior medalhista olímpica do Brasil segue no Flamengo. Nesta quarta-feira, em evento realizado na Gávea, a ginasta Rebeca Andrade renovou seu contrato com o Rubro-Negro e firmou novo vínculo até 2028, ano dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

Para anunciar a renovação da ginasta, estiveram presentes na coletiva Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico; Reinaldo Belotti, CEO do clube; Georgette Vidor, coordenadora técnica de ginástica artística; e Deborah Frochtengarten, vice-presidente de esportes olímpicos.

"Estamos muito felizes de estar renovando aqui com a Rebeca, por tudo que ela representa para o nosso país, para o nosso clube e para o mundo. Além de ser bicampeã olímpica, a Rebeca acabou de ser eleita como uma das 100 personalidades femininas mais influentes do mundo. O carinho que ela teve com o Flamengo deixou a nação rubro-negra muito orgulhosa. Ela leva e eleva o nome do Flamengo para o mundo, então é uma honra enorme tê-la aqui com a gente", celebrou Rodrigo Dunshee.

Rebeca Andrade começou sua trajetória no Flamengo há 13 anos, lá em 2011, e agora seguirá no clube carioca por pelo menos mais quatro anos.

"O Flamengo é a minha segunda casa. Foi o lugar onde eu consegui moldar ainda mais a atleta que eu poderia ser, junto com meu treinador e minha treinador da época também. É maravilhoso poder continuar aqui tendo todo esse respeito, esse reconhecimento, toda a ajuda que eu precisar para ter mais um futuro brilhante, né. Seguindo com todas as minhas conquistas, com todos os meus objetivos, e podendo ser uma inspiração para toda essa geração que está vindo agora também. Chegar aqui no clube e receber todo o carinho do pessoal, não só da ginástica, mas de todos os esportes, é muito legal. É uma honra estar aqui e poder assinar esse contrato de novo", afirmou a atleta em coletiva.

A nossa Rebeca Andrade brilhou mais uma vez! Eleita pela BBC como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo em 2024, ela segue mostrando que talento, determinação e humildade podem transformar vidas. Um orgulho imenso para o Nação!

Após as Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade havia deixado seu futuro em aberto na ginástica artística. Mas agora, com a renovação de contrato, a atleta já mira o ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles, em 2028.

"Eu não sei o que eu faria de diferente, porque o que está dando certo a gente tem que continuar, né (risos). Mas acho que é o pensamento de sempre, sabe? Tenho que estar feliz, tenho que estar saudável, porque se eu estiver infeliz e se eu não estiver saudável praticando ginástica, eu não vou continuar. Eu amo o meu esporte, amo a minha rotina de atleta, mesmo com as dificuldades, com o cansaço, com as cirurgias que apareceram todos esses anos", disse a ginasta.

"Eu entendo que faz parte da vida do atleta de alto rendimento, mas o que sempre me fez voltar é saber que os profissionais e as pessoas que me amam não se preocupavam só com a Rebeca Andrade atleta. A Rebeca Andrade pessoa sempre estava acima do meu potencial. Eu já tenho todas as conquistas que eu gostaria de ter. Sou muito realizada, muito grata mesmo por tudo que eu tenho. Tenho muito orgulho da minha carreira. Mas eu sinto que eu ainda quero estar aqui, quero estar junto da equipe, quero ter ainda mais realizações mesmo já tendo conquistado tudo", completou Rebeca.

Por fim, Rebeca Andrade também comentou que ainda não tem um planejamento definido sobre em quais provas pretende competir nesse novo ciclo olímpico. Depois de Paris, por exemplo, ela havia indicado uma possível despedida do individual geral.

"Ainda não. É algo que eu tenho que sentar e conversar com o Chico (Porath) direitinho para ver qual o planejamento que ele vai seguir comigo, o que ele espera, quais competições ele quer, se nós vamos mudar alguma séries, o que eu acredito que sim. É algo que eu tenho que conversar com ele ainda, não tenho essa resposta concreta", finalizou a ginasta.

Rebeca Andrade tornou-se a maior medalhista do Brasil durante as Olimpíadas de Paris. A atleta conquistou o ouro no solo e ficou com duas pratas (uma no individual geral e outra no salto), além de ter levado o bronze na disputa por equipes. Ao todo, ela soma seis medalhas em Jogos Olímpicos.