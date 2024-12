Estêvão mantém Brasileirão em aberto e lidera participações em gols

Estêvão garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro na última quarta-feira (4), adiou a definição do campeão brasileiro e, de quebra, chegou a 22 participações em gols, sendo o líder neste quesito em toda competição.

O jovem atacante do Palmeiras se distanciou do segundo colocado Rodrigo Garro, meia do Corinthians, com 20. Yuri Alberto, com 19, fecha o "pódio". Alerrandro, do Vitória, aparece em quarto lugar, com 18, enquanto Pedro, do Flamengo, e Lucas Moura, do São Paulo, têm 16.

Estêvão também é o vice-artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, um a menos do que os líderes Yuri Alberto e Alerrandro.

Estêvão (17 anos) é o líder do @Brasileirão 2024 em participações em gols! ?? ? 30 jogos (25 titular) ? 13 gols (!) ? 9 assistências (!) ? 22 participações em gols (!) ? 92 mins p/ participar de gol (!) ? 79 dribles certos (!) ? Nota Sofascore 7.32 pic.twitter.com/56bz0ztfQk ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 5, 2024

Estêvão foi promovido ao time profissional do Palmeiras de forma definitiva no início desta temporada. No Campeonato Paulista, teve poucas chances, mas depois logo se firmou no time e não saiu mais. Dos 37 jogos disputados pelo Palmeiras, no Brasileiro, Estêvão esteve presente em 30 deles, sendo 25 como titular.

Em outubro, Estêvão alcançou a marca de Neymar, como atleta de 17 anos com mais participações em gols no Brasileirão. O atual atacante do Al-Hilal, em sua época de Santos participou de 16 gols, em 2009. Sendo dez bolas na rede e seis assistências.

Esse é o primeiro e último Brasileirão que Estêvão disputa de forma completa pelo Palmeiras. O jogador está vendido ao Chelsea e se junta ao elenco do time inglês após a realização do Mundial de Clubes de 2025, que acontece nos Estados Unidos, entre junho e julho.

Buscando ampliar esses números, Estêvão está à disposição de Abel Ferreira para o jogo de domingo, que encerra o Brasileirão. O Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). A equipe tem 73 pontos, três a menos que o Botafogo, e precisa vencer, além de torcer pela derrota do time carioca para ficar com a taça.