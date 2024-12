Artur Jorge valoriza vitória "difícil" contra o Inter e vê Botafogo próximo do título do Brasileirão

O Botafogo está muito perto de ser campeão nacional. Na noite desta quarta-feira, o Glorioso venceu o Inter por 1 a 0 no Beira-Rio, por 1 a 0, e está a um empate de levar o título do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro carioca só não ergueu a taça de forma antecipada porque o Palmeiras também venceu seu jogo.

Técnico do Botafogo, Artur Jorge reconheceu que o clube está cada vez mais próximo de ser campeão da Série A, poucos dias após conquistar a Copa Libertadores. O português destacou a sensação de "dever cumprido" pela vitória desta quarta-feira e se disse satisfeito com o que viu de seu time.

"Neste momento, quanto às duas finais de Campeonato Brasileiro que tínhamos, temos o sentimento de dever cumprido. Nós fizemos aqui uma vitória muito importante. O jogo não foi tão conseguido com aquilo que seria mais próximo da nossa realidade, mas acho que para todos nós o contexto pode justificar isso. Era importante para nós, hoje, somar três pontos aqui. Ganhar. Ganhamos, mas de uma forma bem feita por parte dos jogadores, que trabalharam muito para conseguirem esse resultado. Mais uma vez, estou satisfeito. Falta um pequeno passo para conseguirmos chegar aonde queremos também", declarou em coletiva pós-jogo.

O duelo contra o Internacional não foi nada fácil para os comandados de Artur Jorge. Apesar de ter chegado à rodada já sem chances de título, o Internacional ainda luta para terminar o torneio nacional no G4, e o Botafogo sabia que enfrentaria dificuldades.

Em função das dificuldades impostas pelo Inter, o Botafogo teve uma vitória magra de 1 a 0 e precisou resistir à pressão rival nos minutos finais. Diante desse cenário, Artur Jorge valorizou a vitória em um "contexto difícil" no Beira-Rio.

"Este Inter é uma equipe muito boa, muito difícil de bater. A verdade é que, até a rodada anterior, era candidata ao título. Fizeram aquilo que foi próximo do que tem sido feito. Nós fomos eficazes, é verdade, não tivemos um volume de jogo muito grande, fomos uma equipe que procurou controlar o jogo. Depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo, ter momentos de bom comportamento defensivo, tentar atacar quando possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma, para que nós pudéssemos continuar a depender de nós próprios naquilo que é um objetivo que nós temos", apontou.

"Como eu disse quando ganhamos a Libertadores, isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhamos imenso por esse campeonato, falta apenas um ponto. Precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com o estádio cheio. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. O que eu vi dos jogadores hoje foi de campeões, este é um jogo de campeões. É um jogo que dá títulos, e por isso a minha satisfação por aquilo que eles fizeram em campo", complementou o treinador.

O técnico ainda falou sobre a disputa rodada a rodada contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Artur Jorge deixou claro que um Brasileirão tão competitivo como o desta temporada terá seu valor "crescido", qualquer que seja o campeão.

"Felizmente, para nós, tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar. E sabemos que, nesta altura, não podemos baixar a guarda. Sabemos que temos um rival, o Abel, o Palmeiras, tem feito também uma época extraordinária em termos de campeonato, e tem feito com que todo esse Brasileirão de 2024 tenha um valor crescido. Não tem sido nada fácil. Tem sido uma luta constante, e dessa forma podemos valorizar ainda mais o trabalho que temos feito e espero que possamos coroá-lo em casa, no Nilton Santos, no próximo domingo, com este título que tanto ambicionamos", concluiu o português.

O Botafogo lidera a Série A com 76 pontos, contra 73 do Palmeiras. Para ser campeão do Brasileirão, o Glorioso precisa apenas de um empate contra o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Palmeiras, que enfrenta o Fluminense no mesmo dia e horário no Allianz Parque, tem que vencer o seu jogo e torcer por uma derrota do Alvinegro carioca para sagrar-se tricampeão.