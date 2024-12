Vasco divulga relacionados para jogo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Vasco divulgou a lista de relacionados para o confronto diante do Atlético-MG, válido pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino recebe o Galo em São Januário logo mais, às 19h (de Brasília).

Para o embate, o treinador e ex-jogador Felipe terá todo o elenco à sua disposição.

Desta forma, esta é a provável escalação do Gigante da Colina: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Jair (Sforza) e Payet (Coutinho); Rayan (Alex Teixeira), Maxime Dominguez e Vegetti

Na 12ª colocação, com 44 pontos, o Vasco não vence uma partida há mais de um mês , quando superou o Bahia por 3 a 2, no dia 28 de outubro. De lá para cá foram compromissos, com quatro derrotas (Botafogo, Fortaleza, Internacional, Corinthians) e um empate (Atlético-GO).

Veja os relacionados do Vasco para enfrentar o Atlético-MG

Goleiros: Léo Jardim e Keiller;

Laterais: Leandrinho, Lucas Piton, Paulo Henrique e Puma Rodríguez;

Zagueiros: João Victor, Léo e Maicon;

Meio-campistas: Coutinho, Maxime Dominguez, Hugo Moura, Jair, Souza, Payet, Paulinho, Mateus Carvalho e Sforza;

Atacantes: Alex Teixeira, Bruno Lopes, Rayan, Maxsuell e Vegetti.