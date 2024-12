Série de vitórias impulsiona ganho de seguidores nas redes sociais do Corinthians; veja levantamento

O Corinthians adquiriu uma série de novos seguidores nas redes sociais durante o último mês, período que culminou com a sequência de oito vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A série, além de impulsionar o engajamento nas mídias da equipe, também a afastou do Z4 e a levou à zona de classificação à Pré-Libertadores.

Segundo a lista divulgada pelo Ibope Repucom, o Timão ficou no segundo lugar do ranking de desempenho do mês e registrou mais de 500 mil novas inscrições em suas plataformas. Foram, no total, 227 mil no Instagram e 200 mil no TikTok, as redes sociais responsáveis por 85% do resultado geral.

Além do Corinthians, também destacam-se no levantamento Flamengo, Botafogo, Santos, Atlético-MG, Ceará, Sport e Portuguesa.

O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, acumulou 655 mil novas inscrições e liderou o levantamento deste mês. No terceiro lugar apareceu o Botafogo, que conquistou o título da Libertadores e obteve 115 mil novos seguidores.

De volta à Série A do Brasileirão, o Santos, com 80 mil adesões, registrou o quarto melhor desempenho. Logo atrás o Atlético-MG, vice-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, fecha o top 5, com 72 mil novos seguidores. Já Sport e Ceará, que subiram à elite, somam juntos 125 mil novos inscritos nas redes sociais.

Por fim, a Portuguesa, que se transformou em SAF, obteve o segundo maior resultado de toda a sua história. O clube viu sua base digital crescer 7% com a chegada de 50 mil novos seguidores nas redes da Lusa.

Levantamento do Ibope Repucom com as novas adesões nas principais redes sociais dos clubes brasileiros (Foto: Divulgação)

O levantamento é divulgado mensalmente pelo Ibope Repucom e tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das bases digitais dos 50 clubes com o maior número de seguidores do país.