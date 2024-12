Pan de 2031 projeta Lula x Bolsonaro em disputa por aval do COB para sede

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Os Jogos Pan-Americanos de 2031 se tornaram motivo para uma queda de braços entre São Paulo e o conjunto Rio/Niterói, e uma batalha que tem no cenário também uma disputa de espectros políticos.

Disputa nos bastidores

Rio de Janeiro e Niterói apresentaram ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) uma carta de postulação à sede conjunta do Pan. São Paulo já havia feito esse movimento em outubro de 2023, durante o Pan de Santiago, e, até então, não tinha concorrência.

O Brasil só poderá ser representado por uma candidatura. A decisão quanto à concorrente será tomada pela Assembleia Geral do COB após a segunda quinzena de janeiro, já com a nova gestão da entidade.

Nos bastidores, houve um incômodo pelo fato de o COB se colocar ao lado da nova candidatura após ter mostrado apoio público e contado com investimento pesado de São Paulo no Pan de Santiago e nos Jogos de Paris.

A prefeitura de São Paulo bancou as instalações da Casa Brasil no Pan e nas Olimpíadas em um gasto que chegou a R$ 18,7 milhões. A intenção era projetar a cidade internacionalmente para concretizar sua candidatura ao Pan e, quem sabe, sonhar com uma edição futura das Olimpíadas.

Mas em um movimento inesperado, Rio e Niterói apresentaram a intenção de receber o mesmo evento em 2031, numa concorrência com São Paulo. Agora, só uma sede será levada adiante.

Presidente do COB em fim de mandato, Paulo Wanderley fez elogios às duas candidaturas. Em setembro, na COB Expo, disse que "a candidatura de São Paulo tem bastante sustentação e existe realmente essa possibilidade", apontando que tinha "muita confiança nessa candidatura, por tudo que São Paulo é e por tudo que será no futuro".

Na terça-feira (3), na sede do COB, lembrou que o Rio de Janeiro "sediou os maiores eventos do mundo olímpico" e que "Rio de Janeiro e Niterói são cidades esportivas, celeiros de grandes atletas".

A cúpula da entidade avaliou a movimentação da candidatura como "natural" e acredita ser sadio que mais de uma cidade queira receber os grandes eventos.

Além disso, crê que a mudança de gestão não terá grandes impactos na escolha da Assembleia Geral, uma vez que Marco La Porta, que venceu a eleição realizada em outubro, foi vice em boa parte da atual gestão.

O aspecto político

A disputa entre Rio/Niterói e São Paulo coloca frente a frente cidades com prefeitos de diferentes espectros políticos. Eduardo Paes (PSD), do Rio, e Rodrigo Neves (PDT), de Niterói, estão mais alinhados a Lula — Paes teve Ramagem (PL) como um dos adversários e Neves venceu Carlos Jordy (PL) no segundo turno —, enquanto Ricardo Nunes (MDB) foi o representante bolsonarista na eleição de São Paulo.

Paes até citou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff durante evento no COB. Ele falou em "crise financeira e ética", e apontou que as Olimpíadas de 2016 foram realizadas apesar das adversidades.

Ainda não conversei com o presidente Lula. Entendemos que era melhor, agora, a apresentação dos dois prefeitos. Já conversamos com o governador Cláudio Castro, uma conversa rápida, e ele topou na hora. Achamos que as coisas têm de acontecer no devido tempo, mas tenho certeza que o presidente Lula entende esse protagonismo internacional que deve ter o Brasil, o Rio de Janeiro como porta de entrada do Brasil.

Eduardo Paes

O presidente Lula é um sujeito republicano. Aliás, é incrível. De vez em quando dá até um ciumezinho, né? Semana passada estava recebendo o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio, e entregando zilhões lá para eles. Não acho que tenha a ver com política, mas tem a ver com visão de país, a capacidade do país de poder entregar. Então, tenho certeza que o presidente Lula tem espírito republicano e não vai privilegiar essa ou aquela cidade só porque os dois prefeitos aqui pediram voto para ele. Ele não faria isso.

Eduardo Paes

Rodrigo Neves citou o "alinhamento dos três níveis de governo" ao falar sobre a corrida para tentar sediar o Pan. "A candidatura Rio/Niterói é uma candidatura que eu acredito mais forte para trazer o Pan-Americano para o Brasil. Também tem o alinhamento dos três níveis de governo. Acredito que vai dar tudo certo e estamos muito animados para trabalhar esse projeto, que vai deixar um legado extraordinário".

Eduardo Paes também demonstrou confiança e afirmou que as cidades têm condições até mesmo de receber o evento anterior. "O Rio está pronto na estrutura. Não precisamos fazer promessa de construção de nenhum grande equipamento. Está tudo colocado aí. As cidades estão prontas para realizar os Jogos Pan-Americanos. Com todo respeito, mas se falasse que em 2027 Lima desistiu e tivesse de para ir para algum lugar, diria que seria para Rio/Niterói".