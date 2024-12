Diego Ribas e Landim serão os representantes do Flamengo no sorteio do Mundial de Clubes nos EUA

O Flamengo terá o ex-jogador Diego Ribas e o presidente Rodolfo Landim como representantes no sorteio do Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá em Miami, nos Estados Unidos. A dupla embarcou para o país norte-americano na noite da última terça-feira.

Ainda no aeroporto do Rio de Janeiro, Rodolfo Landim destacou a importância da participação do Flamengo na competição e valorizou o clube Rubro-Negro estar no pote 1 do torneio.

"É muito importante. É a primeira vez que realmente vamos ter um Mundial de Clubes no formato do Campeonato Mundial de seleções, com 32 equipes e oito grupos. Ter o Flamengo, não só selecionado para isso, mas estando no pote 1 e o primeiro ranqueado da América é muito legal, é uma demonstração muito forte do trabalho que vem sendo feito ao longo desses anos", disse à FlaTV.

O dia do sorteio dos grupos da @FIFACWC está chegando... E agora seu povo pede o mundo de novo.

Pra cima deles, Flamengo! #TakeItToTheWorld #FIFACWC pic.twitter.com/ZJwIBfMdjK ? Flamengo (@Flamengo) December 4, 2024

Diego Ribas, por sua vez, comentou como deve estar as expectativas dos jogadores do Flamengo para participação da competição.

"Acredito que a expectativa é grande, mas estamos falando de um elenco muito experiente também. O que prevalece neste tipo de situação é o sentimento de privilégio e a gratidão de enfrentar as melhores equipes do mundo, estar preparado para isso, representando um grande clube que é o Flamengo. Creio que todos estão muito felizes com essa oportunidade", falou.

"O frio na barriga faz parte, aliás tem que fazer, mas é uma equipe experiente que consegue controlar isso e transformar isso de alguma forma em motivação", acrescentou.

Por ser o primeiro no ranking da Conmebol, o Flamengo estará no pote 1 ao lado de Bayern de Munique, Fluminense, Manchester City, Palmeiras, Paris Saint-Germain, Real Madrid e River Plate. O sorteio ainda terá algumas restrições impostas pela própria Fifa.

O evento ocorrerá nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. A transmissão oficial do sorteio será realizada no Fifa+.