Corinthians atropela Centro Olímpico e se classifica às quartas da Copinha feminina

O Corinthians está classificado para a próxima fase da Copinha feminina. O time goleou o Centro Olímpico por 6 a 0, nesta quarta-feira, no Canindé, e garantiu sua vaga nas quartas de final da competição.

Os gols do Timão foram marcados por Marussi, Duda Mineira, Ester, Rafa Rodrigues (duas vezes) e Luisa Fontes.

Com o resultado, o Corinthians encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com nove pontos. Assim, a equipe está classificada à fase de mata-mata do torneio.

Já o Centro Olímpico ficou em segundo lugar, com seis. A equipe, portanto, aguarda os resultados dos outros grupos para saber se irá avançar à próxima fase como uma das três melhores segundas colocadas.

Ou seja, o time terá que aguardar até o final de quinta-feira para saber o futuro na Copinha. Enquanto isso, o Timão, já classificado, espera o fim da fase de grupos para conhecer seu adversário nas quartas.