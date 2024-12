Athletico-PR renova contrato de patrocinador com novidades na Ligga Arena

Nesta quarta-feira, o Athletico-PR anunciou a renovação com o Banco Inter, patrocinador do clube, até o final de 2025. A marca estampa a parte inferior das costas da camiseta do Furacão e, agora, assumirá o patrocínio dos novos telões da Ligga Arena.

"Ficamos muito felizes com mais essa renovação com o Inter para a temporada 2025, além do patrocínio dos novos telões na Ligga Arena, maiores e mais modernos. O Super App continuará a entrega de uma série de benefícios e experiências para os torcedores do Furacão, como por exemplo o cartão de crédito e débito personalizado do CAP", pontuou Arnaldo Garcia, diretor comercial e de marketing do Athletico-PR.

A relação entre Banco Inter e Athletico-PR começou em 2022. Agora, o contrato traz benefícios tanto para o Athletico-PR quanto para os torcedores, que terão acesso a cartão personalizado, promoções exclusivas e descontos no Super App.

"Oferecer experiências únicas para os torcedores e amantes do futebol é uma estratégia que tem se mostrado acertada. Ser cliente Inter é, também, uma maneira mais vantajosa de vivenciar o futebol e estar ao lado do seu time do coração", disse Adalberto Marques, superintendente de esportes e entretenimento do Inter.

"Renovar o patrocínio da camisa do Furacão reforça a presença da nossa marca na história do clube e gera engajamento de clientes com os serviços que oferecemos, o que impulsiona nosso crescimento", conclui Adalberto Marques.

O Athletico-PR segue na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos na 14ª colocação, o Furacão volta aos gramados para enfrentar o RB Bragantino, às 20h (de Brasília) desta quinta-feira.

A partida que acontece na Ligga Arena é válida pela 37ª rodada do Brasileirão e marca um confronto direto, já que o Massa Bruta é o 18ª, com 38 unidades consquistadas.