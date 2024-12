Rio e Niterói apresentam candidatura para sediar o Pan-Americano de 2031

Nesta terça-feira, as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói entregaram ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), o documento que formaliza o interesse das duas cidades em organizarem de forma conjunta os Jogos Pan-Americanos de 2031.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves prefeito eleito de Niterói, estiveram presentes no Centro de Treinamento do COB, localizado no Parque Aquático Maria Lenk, e oficializaram para o Presidente do COB, Paulo Wanderley, a intenção em receber o evento multi-esportivo continental.

Prestigiaram o evento atletas do Time Rio, como as medalhistas olímpicas Barbara Seixas, do vôlei de praia, Flávia Saraiva e Jade Barbosa, da ginástica artística, além da vice-prefeita eleita de Niterói, a medalhista olímpica na Vela, Isabel Swan.

Além de Rio e Niterói, a cidade de São Paulo também demonstrou interesse em realizar os Jogos Pan-americanos de 2031. As duas propostas serão enviadas para análise do Conselho de Administração do COB, que as encaminhará para a Assembleia da entidade.

"Rio de Janeiro e Niterói são cidades esportivas, celeiros de grandes atletas, assim como é São Paulo. Agora cabe à Assembleia do COB definir o melhor projeto entre as duas candidaturas em um processo natural e protocolar que deve ser feito. Com a concorrência entre duas propostas, nós acreditamos na possibilidade de uma candidatura muito forte do Brasil", enfatizou Paulo Wanderley.

A decisão da cidade brasileira concorrente ao Pan de 2031 será tomada pela Assembleia Geral do COB após a segunda quinzena de janeiro. Na Assembleia, as cidades candidatas apresentarão suas propostas e caberá ao colegiado do COB definir a representante brasileira para a Panam Sports.

"O Rio já fez os Jogos Olímpicos, em 2016, então somos capazes de qualquer coisa. Hoje há uma compreensão maior dos benefícios de sediar um evento de grande porte e já demonstramos a nossa capacidade de realização. Tenho absoluta noção dos benefícios e do legado positivo que um evento como os Jogos Pan-americanos deixam para uma cidade", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

"Hoje estamos dando o primeiro passo, formalizando ao COB a nossa pré-candidatura. Depois disso, vamos, mais uma vez, mostrar o profissionalismo do Rio de Janeiro e de Niterói na construção de um dossiê de candidatura que atenda as demandas do esporte e das cidades", afirmou, adiantando que planeja colocar a Vila Pan-americana na região do Porto Maravilha, no Centro do Rio.

Segundo o cronograma estabelecido pela Panam Sports, entidade principal do esporte nas Américas, o COB tem até o dia 31 de janeiro de 2025 para oficializar a candidatura brasileira à entidade continental. Junto a este documento, deverão ser encaminhadas cartas assinadas pelos representantes dos três níveis de governo (Federal, Estadual e Municipal) se comprometendo a cumprir todos os requisitos e oferecendo as garantias necessárias para a realização da competição. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura.

Após o recebimento da documentação, a Panam Sports comunicará às cidades postulantes os próximos passos do processo eleitoral. A escolha da sede dos Jogos Pan-americanos de 2031 ocorrerá na Assembleia Geral da Panam Sports, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai.

"Niterói é uma cidade que tem muita potência no esporte. Nossa cidade tem uma ótima qualidade de vida e uma grande relação com o esporte, com grandes medalhistas olímpicos vindos de lá. Temos vocação em realizar eventos internacionais que falam para o mundo, com nossas belezas naturais", destacou Rodrigo Neves.

"Sabemos o impacto que esse tipo de evento tem na dinâmica dos atletas e na perspectiva política do país de ser uma potência esportiva. Sabemos a repercussão que isso vai ter para o esporte do nosso país. Temos tudo para fazer os melhores Jogos Pan-americanos da história", comentou, exaltando o papel de sua vice-prefeita eleita, Isabel Swan, na idealização do projeto. Isabel é a atual presidente da Comissão de Atletas da Panam Sports.

O Brasil já recebeu os Jogos Pan-Americanos em 1963, em São Paulo, e em 2007, no Rio de Janeiro.